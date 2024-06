Commissione Ue: presentato il Piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l’asilo

Roma, 13 maggio 2024 – La commissione Europea ha presentato ieri il Piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l’asilo adottato dal Parlamento europeo il 10 aprile 2024 e successivamente dal Consiglio il 14 maggio. Il Piano stabilisce le tappe fondamentali affinché tutti gli Stati membri mettano in atto le capacità giuridiche e operative necessarie per iniziare ad applicare con successo la nuova legislazione entro la metà del 2026. Inoltre, le agenzie dell’UE forniranno anche un sostegno operativo e mirato agli Stati membri durante l’intero processo.

Il piano comune di attuazione fornisce un modello per i piani nazionali di attuazione che gli Stati membri devono adottare entro la fine di quest’anno. Esso raggruppa i lavori giuridici, tecnici e operativi in 10 elementi costitutivi per concentrare e facilitare gli sforzi di attuazione pratica.

Tutti gli elementi costitutivi sono fondamentalmente interdipendenti e devono essere attuati in parallelo.

I 10 elementi costitutivi:

Un sistema comune d’informazione sulla migrazione e l’asilo (Eurodac): sosterrà gli Stati membri, in particolare nella determinazione della responsabilità e nel monitoraggio dei movimenti secondari. Il nuovo Eurodac è il sistema informatico su larga scala che conserverà e tratterà i dati dei richiedenti asilo. Lo sviluppo tempestivo e l’entrata in funzione del sistema Eurodac riformato sono una condizione essenziale per l’attuazione di tutti gli altri elementi del patto.

Un nuovo sistema di gestione della migrazione alle frontiere esterne dell’UE: gestire gli arrivi irregolari di cittadini di paesi terzi e istituire procedure rapide, efficienti e semplificate per l’asilo e il rimpatrio, nonché solide garanzie. Il regolamento sugli accertamenti, il regolamento sulla procedura di asilo e il regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera prevedono un approccio armonizzato. Tutti i migranti irregolari saranno registrati e sottoposti a un controllo dell’identità, del rischio per la sicurezza, della vulnerabilità e della salute. In una seconda fase si applicherà una procedura di frontiera obbligatoria per coloro che probabilmente non necessitano di protezione internazionale o che presentano un rischio per la sicurezza.

Garantire ai richiedenti un tenore di vita adeguato in funzione delle loro esigenze. Ad esempio, per i richiedenti protezione internazionale vi è un accesso anticipato al mercato del lavoro (6 mesi invece di 9 mesi), all’assistenza sanitaria fisica e mentale e a una maggiore protezione per le famiglie, i minori e i richiedenti vulnerabili. Inoltre, la direttiva accoglienza dispone anche di nuovi strumenti che migliorano l’efficienza del sistema di accoglienza e contribuiscono a prevenire i movimenti secondari. Ad esempio, gli Stati membri avranno la possibilità di assegnare i richiedenti ad alloggi e aree geografiche, subordinando la fornitura di condizioni materiali di accoglienza all’effettiva residenza nell’alloggio in cui sono stati assegnati i richiedenti o in una zona specifica. Inoltre, gli Stati membri dovranno soddisfare solo le esigenze di base quando i richiedenti non si trovano nello Stato membro in cui dovrebbero essere.

Procedure di asilo eque, efficienti e convergenti: il regolamento sulla procedura di asilo e il regolamento qualifiche semplificano la valutazione e il processo decisionale delle singole domande di asilo in tutta Europa e rafforzano le garanzie, i diritti e le garanzie per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale.

Procedure di rimpatrio efficienti ed eque: la politica migratoria dell’UE può essere sostenibile solo se coloro che non hanno il diritto di soggiornare nell’UE saranno effettivamente rimpatriati. Il coordinatore per i rimpatri svolgerà un ruolo chiave, basandosi sui lavori già avviati per migliorare la pianificazione congiunta dei voli e delle missioni di identificazione, anche per ottimizzare l’uso del sostegno di Frontex, scambiare pratiche ed esperienze sull’emissione congiunta di decisioni negative in materia di asilo e decisioni di rimpatrio e sulla cooperazione in materia di rimpatrio dei rimpatriandi che rappresentano una minaccia per la sicurezza.

Un sistema equo ed efficiente: far funzionare le nuove norme in materia di responsabilità: istituendo una ripartizione efficace e stabile delle responsabilità in tutta l’Unione e riducendo gli incentivi per i movimenti secondari. Ad esempio, le procedure saranno rese più efficaci con le notifiche di “ripresa in carico”. Inoltre, saranno in vigore nuove norme volte a prevenire abusi del sistema (come l’obbligo per i richiedenti di presentare domanda nello Stato membro di primo ingresso).

Far funzionare la solidarietà: per la prima volta, l’UE dispone di un meccanismo di solidarietà permanente, giuridicamente vincolante ma flessibile per garantire che nessuno Stato membro sia lasciato da solo se sotto pressione.

Preparazione, pianificazione di emergenza e risposta alle crisi: contribuire a rafforzare la resilienza all’evoluzione delle situazioni migratorie e ridurre i rischi di situazioni di crisi.

Nuove garanzie per i richiedenti asilo e le persone vulnerabili: maggiore monitoraggio dei diritti fondamentali, garantendo procedure efficaci proteggendo nel contempo la dignità umana e un diritto reale ed effettivo di asilo, anche per i più vulnerabili, come i minori.

Reinsediamento, inclusione e integrazione: intensificare gli sforzi in questi settori. Gli sforzi degli Stati membri per l’integrazione e l’inclusione dei migranti restano indispensabili per una politica efficace in materia di migrazione e asilo.

Il patto sulla migrazione e l’asilo riflette un approccio globale alla gestione della migrazione lungo l’intero percorso. La Commissione sta pertanto perseguendo con gli Stati membri un duplice approccio, che accompagna il lavoro legislativo a livello dell’UE con attività operative. Ciò comprende in particolare i lavori sulla dimensione esterna della migrazione, attraverso il perseguimento di partenariati globali con i paesi partner. Sebbene le azioni in questo settore non siano legate a obblighi giuridici, sarà essenziale che l’UE prosegua e intensifichi ulteriormente la collaborazione con i paesi partner, in particolare in tre settori chiave: la lotta contro il traffico di migranti, rimpatri efficaci, riammissione e reintegrazione nonché percorsi legali.

Prossime fasi

Il piano di attuazione comune sarà presentato agli Stati membri in occasione del Consiglio “Affari interni“, dopodiché sarà utilizzato come base per la preparazione dei piani nazionali di attuazione degli Stati membri che sono previsti per dicembre 2024. Sulla base del piano comune di attuazione, il passo successivo consiste nell’elaborazione, da parte degli Stati membri, dei rispettivi piani nazionali di attuazione entro il 12 dicembre 2024. Gli Stati membri possono contare sul sostegno operativo, tecnico e finanziario della Commissione e delle agenzie dell’UE durante l’intero processo. Gli Stati membri possono anche ricevere sostegno dallo strumento di sostegno tecnico, che pubblicherà un invito specifico a sostenere gli Stati membri nell’elaborazione dei loro piani nazionali di attuazione. La Commissione ha istituito squadre di sostegno specifiche che visiteranno tutte le capitali degli Stati membri da qui all’autunno per assistere gli Stati membri nella preparazione dei piani nazionali di attuazione.

La Commissione monitorerà attentamente i progressi compiuti nell’attuazione del patto e riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Antecedenti

La Commissione ha presentato il patto sulla migrazione e l’asilo nel settembre 2020, con l’obiettivo di trovare soluzioni sostenibili e a lungo termine per gestire la migrazione. Il patto creerà un quadro giuridico che equilibri la solidarietà e la responsabilità tra gli Stati membri, in un approccio globale alla gestione efficace ed equa della migrazione. Dopo un accordo politico del 20 dicembre 2023, è stato adottato dal Parlamento europeo il 10 aprile 2024 e successivamente dal Consiglio il 14 maggio. Gli strumenti giuridici del patto, compresi alcuni già proposti nel 2016, sono entrati in vigore il 11 giugno 2024 e entreranno in vigore dopo due anni, a partire dal 12 giugno 2026; ad eccezione del regolamento quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria, che è già applicabile oggi.



Fonte: Commissione Europea/Integrazione Migranti