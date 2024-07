Conclusa l’operazione “RAD” per il contrasto all’antisemitismo in rete

in

Roma, 15 luglio 2024 – Conclusa in tutta Europa, sotto l’egida di Europol – l’Agenzia di contrasto dell’Unione Europea che riunisce le forze dell’ordine dei diversi Paesi – l’operazione “RAD – Referral Action Day against antisemitism”, per la rimozione di ogni tipo di contenuto dal tenore negazionista e suprematista.

L’Action Day è stato coordinato dall’Unità di riferimento per Internet dell’Unione Europea (EU IRU) e ha coinvolto le forze dell’ordine di 18 Paesi, che hanno lavorato in collaborazione con i principali fornitori di servizi online.

In prima linea la Polizia di Stato, che ha partecipato all’operazione con gli operatori del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, specialisti che operano con prerogative esclusive nel particolare settore del contrasto al terrorismo online.

I contenuti presi di mira dall’operazione andavano dalla negazione dell’Olocausto alla glorificazione della violenza contro la comunità ebraica.

In particolare, l’operazione appena conclusa nasce dal notevole incremento di contenuti eversivi, dovuto anche agli eventi del 7 ottobre e all’attuale contesto geopolitico internazionale, spesso diffusi anche all’interno di piattaforme di comunicazioni online riservate ed animate da utenti legati da ideologie estremiste.

In totale, sono stati identificati e segnalati complessivamente circa 2.000 contenuti illeciti da Europol e dai Paesi partecipanti ai fornitori di servizi online per la rimozione. Tra queste risorse digitali, circa 160 url – riferibili principalmente ad account presenti sui social e app di messaggistica – sono state inserite all’interno della piattaforma denominata PERCI dagli esperti della Sezione Cyberterrorismo della Postale, per la successiva rimozione.

Hanno preso parte a questa operazione le Unità nazionali di riferimento per i contenuti terroristici online e le unità di polizia specializzate dei seguenti Paesi: Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Regno Unito.