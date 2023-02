Consiglio d’Europa: “L’Italia ritiri il decreto Ong sui migranti”

in

Roma, 2 febbraio 2023 – Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, ha inviato una lettera al Ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, il 26 gennaio, chiedendo al governo di considerare la possibilità di ritirare il decreto legge sulle Ong o di apportare tutte le modifiche necessarie per garantire la conformità agli obblighi del Paese in materia di diritti umani e diritto internazionale.

Il governo italiano ha risposto che i timori espressi sulle conseguenze che il decreto potrebbe avere sulle Ong e sulle persone che vengono salvate sono infondati.