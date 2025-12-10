Consultazione pubblica sulla nuova strategia Ue contro la tratta di esseri umani

Roma, 10 dicembre 2025 – Con grande attenzione verso una delle minacce più gravi ai diritti fondamentali, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per definire la nuova strategia UE sulla lotta alla tratta di esseri umani, prevista per il 2026. L’invito, pubblicato il 3 dicembre 2025, rappresenta un passaggio cruciale nel rafforzamento dell’impegno europeo contro un fenomeno che continua a minare la sicurezza e la dignità delle persone.

La tratta di esseri umani resta infatti una sfida complessa, come dimostrano le oltre 10mila vittime ufficialmente registrate nell’UE nel 2023. Questi numeri evidenziano l’urgenza di una risposta coordinata e ambiziosa. La nuova strategia si baserà sui risultati del precedente quadro 2021-2025 e punterà a rafforzare quattro assi fondamentali: prevenzione, protezione delle vittime, smantellamento delle reti criminali e cooperazione internazionale. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle tendenze emergenti e alle sfide operative che caratterizzano un fenomeno in continua evoluzione.

Elemento distintivo dell’iniziativa sarà l’adozione di un approccio che coinvolge l’intera società, valorizzando il contributo di istituzioni pubbliche, organizzazioni della società civile e settore privato. La Commissione invita quindi tutti gli stakeholders a condividere competenze, esperienze e idee innovative per contribuire alla costruzione di una strategia più efficace e inclusiva.

I contributi possono essere inviati tramite il portale “Have your Say”, lo spazio ufficiale dedicato ai processi partecipativi europei. La scadenza per presentare osservazioni e proposte è fissata al 26 gennaio 2026.

Questa consultazione rappresenta un’opportunità significativa per influenzare le future politiche dell’UE e rafforzare l’impegno collettivo nella difesa dei diritti umani e della sicurezza delle comunità europee.