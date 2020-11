Non si arresta l’impennata di casi di Coronavirus in Italia: secondo i dati del bollettino diffuso dal Ministero della Salute oggi, mercoledì 4 novembre, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30.550 nuovi contagi. Rispetto a ieri, quindi, 2.306 in più. “Nelle ultime 3 settimane il trend è in aumento, anche se negli ultimi giorni vediamo una certa stabilizzazione”, ha infatti sottolineato il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza. In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria i positivi sono 790.379. I guariti, rispetto a ieri, sono aumentati di 5.103 unità. Sono morte, invece, 352 persone, un numero leggermente inferiore rispetto a quello di ieri: 353.

Coronavirus bollettino 4 novembre, i dati di oggi

Di tutti i casi risultati positivi, 22.116 sono pazienti ricoverati in ospedale con sintomi (circa 1000 in più di ieri), mentre 2.292 (+67) sono quelli costretti in terapia intensiva. I tamponi eseguiti su tutto il territorio nazionale nelle ultime 24 ore sono stati 211.831, quasi 30mila in più rispetto a ieri. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza a oggi, invece, è 39.764. “Il numero dei positivi sul numero dei tamponi supera il 10%, un segnale non del tutto positivo. Il numeri dei ricoveri è in aumento, anche se non c’è una vera e propria criticità poiché il numeri dei posti in terapia intensiva, rispetto alla fase 1, è aumentato. Oggi abbiamo +67 ricoveri in terapia intensiva e oltre mille in area medica: il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione”, ha spiegato Rezza.

Ancora una volta, la Regione con il numero più alto di casi è la Lombardia, seguita dal Piemonte e dalla Campania. “Sono Regioni che in termini di tasso di incidenza sono piuttosto alte, più o meno al livello della Lombardia. L’incidenza è elevata anche in Veneto mentre in Lazio vediamo un leggero incremento però sembra essere abbastanza graduale. Poi ci sono regioni più piccole come l’Umbria con 500 casi circa, che in termini di incidenza sulla popolazione è piuttosto elevata”, ha sottolineato ancora.

La tabella delle Regioni

Come sottolineato, le Regioni che hanno registrato il numero più alto di casi sono la Lombardia, il Piemonte e la Campania. In Lombardia, infatti, sono stati segnalati 7.758 nuovi positivi. Le altre due, a loro volta, hanno invece segnato il loro record assoluto: in Campania i casi di oggi sono 4.181, mentre in Piemonte sono 3.577. Sopra i due mila positivi, poi, si sono il Veneto con 2.436 casi e il Lazio con 2.432. In Sicilia, invece, si conferma l’ascesa con 1.155 positivi.

Ecco nel dettaglio i numeri di tutte le Regioni:

Lombardia 224.191 (+7.758, +3,6%; ieri +6.804)

Emilia-Romagna 62.914 (+1.758, +2,9%; ieri +1.912)

Piemonte 81.409 (+3.577, +4,6%; ieri +3.169)

Veneto 65.531 (+2.436, +3,9%; ieri +2.298)

Marche 16.261 (+653, +4,2%; ieri +431)

Liguria 32.117 (+1.122, +3,6%; ieri +1.052)

Campania 69.613 (+4.181, +6,4%; ieri +2.971)

Toscana 52.815 (+1.828, +3,6%; ieri +2.336)

Sicilia 26.080 (+1.155, +4,6%; ieri +1.048)

Lazio 55.273 (+2.432, +4,6%; ieri +2.209)

Friuli-Venezia Giulia 12.264 (+436, +3,7%; ieri +366)

Abruzzo 12.543 (+423, +3,5%; ieri +601)

Puglia 22.085 (+994, +4,7%; ieri +1.163)

Umbria 12.056 (+496, +4,3%; ieri +420)

Bolzano 10.097 (+249, +2,5%; ieri +495)

Calabria 6.092 (+262, +4,5%; ieri +266)

Sardegna 10.640 (+184, +1,8%; ieri +302)

Valle d’Aosta 3.720 (+129, +3,6%; ieri +94)

Trento 9.872 (+225, +2,3%; ieri +112)

Molise 2.016 (+26, +1,3%; ieri +93)

Basilicata 2.788 (+226, +8,8%; ieri +102)

>>Tutte le notizie di Stranieri In Italia