Toti (Liguria): “Rafforzare i controlli dei migranti in regioni frontiera”

Roma, 5 novembre 2020 – “Siamo vicini al popolo francese ma questo non basta più. Soprattutto dopo aver appreso che il killer era sbarcato a Lampedusa, per arrivare in Francia passando da Ventimiglia. Dobbiamo tutelare i nostri confini e rafforzare i controlli soprattutto per le regioni di frontiera come la Liguria”.

Lo ha scritto su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commentando il recente attentato di Nizza.

“La gestione dell’immigrazione – sottolinea il governatore ligure – deve essere al centro dell’agenda politica dell’Europa ma servono interventi concreti per proteggere tutti noi”.