Integrazione. Covid-19: on line mini guide per migranti in più di 50 lingue

Roma, 5 novembre 2020 – È di fondamentale importanza, ai fini della protezione della popolazione e della tutela della salute pubblica, che tutti abbiano accesso paritario alle informazioni sulle regole per il contenimento del virus e sull’accesso ai servizi.

Per questo da febbraio 2020 l’associazione di volontariato Il Grande Colibrì, a volte collaborando con altre organizzazioni (Certi Diritti, Les Cultures, Naga e da novembre con il sostegno di UNHCR e Intersos), sta realizzando materiali informativi sul nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e sulla pandemia di COVID-19 in decine di lingue. Le traduzioni comprendono anche materiale sulla violenza contro le donne, considerato il forte aumento di casi durante il lockdown. Finora sono stati realizzati, sempre e solo grazie a persone volontarie, 189 testi informativi e 78 video.

Sulla pagina de Il Grande colibrì sono ora disponibili gli aggiornamenti del materiale informativo semplificato in italiano e in decine di altre lingue in relazione alle nuove disposizioni nazionali e regionali (il materiale con le norme regionali sarà pronto nei prossimi giorni).

Per scaricare le schede visita il sito de Il Grande Colibrì