Corte Inglese, piano deportazione migranti in Ruanda è legale

Roma, 19 dicembre 2022 – Un tribunale britannico ha stabilito che il piano del governo di deportare richiedenti asilo e migranti illegali in Ruanda è legale. La decisione è stata accolta con favore dal governo ruandese, che ha dichiarato di essere pronto ad offrire ai richiedenti asilo e ai migranti l’opportunità di costruirsi una nuova vita in Ruanda.

La portavoce del governo ruandese, Yolande Makolo, ha definito la decisione del tribunale britannico un passo “positivo” verso la soluzione della crisi migratoria globale. Tuttavia, la decisione ha suscitato preoccupazione tra alcune organizzazioni per i diritti umani, che sostengono che il Ruanda potrebbe non essere in grado di garantire adeguati livelli di protezione e sostegno ai richiedenti asilo e ai migranti deportati.

Il piano di deportazione del governo britannico è stato oggetto di controversie sin dal suo annuncio. Alcuni hanno criticato il fatto che il Ruanda non sia un Paese sicuro per i richiedenti asilo, mentre altri hanno sottolineato che la deportazione potrebbe separare le famiglie e creare ulteriore sofferenza per coloro che sono già in difficoltà.