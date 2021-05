Covid: in Italia crollo di ricoveri e terapie intensive negli ultmi 50 giorni

Roma, 27 maggio 2021 – Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 19-25 maggio 2021, rispetto alla precedente, un’ulteriore diminuzione di nuovi casi (30.867 contro 43.795) e decessi (1.004 contro 1.215). In calo anche i casi attualmente positivi (268.145 contro 315.308), le persone in isolamento domiciliare (258.265 contro 302.080), i ricoveri con sintomi (8.557 contro 11.539) e le terapie intensive (1.323 contro 1.689).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 1.004 (-17,4%); Terapia intensiva: -366 (-21,7%); Ricoverati con sintomi: -2.982 (-25,8%); Isolamento domiciliare: -43.815 (-14,5%); Nuovi casi: 30.867 (-29,5%); Casi attualmente positivi: -47.163 (-15%).

“Per la decima settimana consecutiva – spiega Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE –-continuano a scendere i nuovi casi settimanali, in parte per la ridotta circolazione del virus, come documenta la riduzione del rapporto postitivi/casi testati, in parte per la crescente diminuzione dell’attività di testing”.