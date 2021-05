Immigrazione. Sassoli: “In Europa situazione bloccata a causa dell’egoismo di alcuni Stati”

in

Roma, 27 maggio 2021 – “Non riusciamo a fare passi avanti perché continua l’egoismo degli Stati. I migranti continuano a essere trattati come non dovrebbero”. Questo il commento del presidente del Parlamento Ue David Sassoli sul tema dell’immigrazione.

Il tema immigrazione, proprio su richiesta dell’Italia di Mario Draghi, è stato messo in agenda al prossimo Consiglio Ue di giugno, ma il presidente francese Emmanuel Macron ha già avvisato che sarà molto difficile raggiungere un accordo in quella sede a causa della contrarietà del fronte dei Paesi Visegrad a farsi carico della gestione dei migranti in arrivo sulle coste europee.

Su questo tema, sottolinea Sassoli, “che invece dobbiamo misurarci in termini di capacità e di umanità”.