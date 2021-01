Covid. Johnson&Johnson: vaccino efficace al 66%

Roma, 29 gennaio 2021 – Johnson&Johnson (da cui l’Unione Europea ha acquistato 400 milioni di dosi di vaccino) ha pubblicato i risultati delle sue sperimentazioni: l’efficacia complessiva è del 66% (Moderna e Pfizer arrivano al 95%).

I dati variano molto a seconda dei vari paesi in cui i test sono stati condotti. E delle varianti che vi circolano. Se negli Stati Uniti, dove i ceppi sudafricano e brasiliano non sono ancora prevalenti, il vaccino proteggerebbe il 72% delle persone, la percentuale cala fra i volontari in America Latina (66%) e in Sudafrica (57%).

Johnson&Johnson è uno dei vaccini più attesi nel mondo, perché non ha bisogno del richiamo e può essere conservato a temperatura di frigo (2-8 gradi). Negli Stati Uniti l’azienda chiederà l’autorizzazione al commercio già la prossima settimana.