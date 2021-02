Covid: operativo sito web della Regione Lazio per le prenotazioni dei vaccini per gli over 80

in

Roma, 1 febbraio 2021 – Sono partite le prenotazioni online sul sito per prenotare nel Lazio le vaccinazioni anti Covid per gli over 80. Nei primi 7 minuti 2200 prenotati.

Lo comunica l’Unità di crisi per la gestione dell’emergenza Covid nel Lazio.

“Per motivi tecnici sarà possibile effettuare la prenotazione su: http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it a partire dalle ore 12:00 di questa mattina” era stato comunicato questa mattina in un post sulla pagina Facebook dell’assessorato alla sanità “Salute Lazio”.