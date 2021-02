Gli stranieri nel mercato del lavoro: on line la nota semestrale 2020. In calo gli occupati

in

Roma, 1 febbraio 2021 – È stata pubblicata la Nota semestrale 2020 “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia“, in sintesi e in versione integrale.

Curata dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche dell’integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e realizzata da Anpal Servizi spa, è un aggiornamento ai primi due trimestri del 2020 dei principali dati di scenario contenuti nel X Rapporto annuale pubblicato lo scorso luglio. Utilizza come fonti la Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) e il Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO).

Nel II trimestre 2020 i dati mostrano un prevedibile peggioramento delle condizioni occupazionali rispetto al II trimestre 2019: l’impatto della pandemia da SARS-COV-2 sull’economia italiana ha causato una riduzione del numero degli occupati sia tra gli italiani che tra i cittadini Ue e extra Ue.

In diminuzione anche i flussi in entrata nel lavoro dipendente e parasubordinato registrati dal Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie. Complessivamente si sono persi, tra il II trimestre 2019 e il II trimestre 2020, più di 1,4 milioni di contratti, di cui circa 260 mila relativi ai cittadini stranieri.

Nota semestrale 2020 “Gli stranieri nel mercato del lavoro degli stranieri”

Sintesi della Nota semestrale 2020 “Gli stranieri nel mercato del lavoro degli stranieri”