Bollettino covid oggi 1 febbraio, sono 7.925 nuovi casi: è il dato più basso del 2021

Roma, 1 febbraio 2021 – Sono 2.560.957 persone le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 1 febbraio 2021, i nuovi casi sono 7.925. Ieri, invece, erano 11.252. Da febbraio, inoltre, le vittime sono state 88.845, 329 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 13.975. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, però, sono 2.024.523. Gli attuali positivi, poi, sono in totale 447.589, 6.379 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 1 febbraio 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 1 febbraio, sono stati effettuati 142.419 tamponi, 70.945 in meno di ieri. Come di consueto, i dati del lunedì risultano essere più bassi, a causa dei pochi tamponi processati. Inoltre, il tasso di positività è del 5,6%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 5 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati. Dal 15 gennaio questa percentuale è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti.

Anche oggi la Lombardia è la Regione più colpita d’Italia. Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 1 febbraio 2021, infatti, nelle ultime 24 ore ha registrato 1.093 nuovi casi. Seguono l’Emilia Romagna con +1.051, la Campania con +994, la Sicilia con +766, il Lazio con +717, il Piemonte con +514 e infine il Veneto con +510. Tutte le altre regioni comunicano un incremento a due o tre cifre, eccetto la Valle d’Aosta che segna +3. Il maggior numero di morti è sempre in Lombardia, che ne registra 52. Poi in ordine ci sono lil Veneto (+39), il Lazio (+38), la Puglia (+36), l’Emilia Romagna con 34 decessi e la Sicilia con 30. La Basilicata e la Provincia di Trento sono le uniche regioni a registrarne zero.

La pressione negli ospedali

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 1 febbraio, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 20.260. Qui i posti letto occupati sono 164 in più di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.252 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 37 in più di ieri, e sono entrate 145 persone in TI. I cittadini vaccinati contro il covid, infine, a oggi sono più di 1,9 milioni. Lo dimostrano i dati del 1 febbraio forniti dal Report vaccini anti Covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

