Bonus bebè 2021, chi può richiederlo e come

Roma, 1 febbraio 2021 – Anche per l’anno 2021 è stato confermato il bonus bebè destinato a tutti i nuclei familiari. Verrà inserito all’interno dell’assegno unico per i figli che verrà erogato a partire dal mese di luglio. Ma che cos’è di preciso? Chi può richiederlo e come? Cerchiamo di chiarire ogni dubbio a riguardo, soprattutto quali sono i requisiti per fare domanda e come presentarla.

Bonus bebè 2021, che cos’è

Il bonus bebè 2021 è un incentivo destinato alle famiglie che hanno appena avuto un bimbo, oppure lo hanno adottato o ancora ce l’hanno in affitto preadottivo. Anche per il 2021 è stato inserito nella bozza della Legge di Bilancio, intanto che si attende l’entrata in vigore dell’assegno unico per i figli prevista per il prossimo luglio. Lo si può richiedere per tutti i bambini nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, e verrà erogato per 12 mesi. Per fare domanda non è obbligatorio comunicare o presentare il reddito Isee. Quest’ultimo, infatti, occorre solamente per poter quantificare l’importo da erogare nel bonus bebè 2021, che varia dai 160 euro agli 80 euro mensili.

Quali requisiti sono necessari

Per ottenere il bonus bebè 2021 è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure avere lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. In alternativa, bisogna essere in possesso di un permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti in lungo periodo, o una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Ue (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno stato membro. Un altro requisito richiesto, se no, è il possesso di carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro.

Sono esclusi, invece, i cittadini extracomunitari non in possesso di permesso di soggiorno permanente. E’ necessario, inoltre, dimostrare la residenza stabile in Italia con il bambino o bambini conviventi e il rispetto di determinati limiti di reddito stabiliti dalla legge.

La domanda per ottenere il bonus bebè 2021 deve essere presentata all’Inps entro 90 giorni dalla nascita o adozione del figlio, esclusivamente per via telematica. Solo in questo modo verranno erogati gli importi relativi al primo trimestre dell’anno. E’ prevista poi una maggiorazione pari al 20% per ogni figlio successivo al primo, nel rispetto del requisito della convivenza tra genitore e figli. Lo stesso vale anche in caso di parto gemellare.

