Croce Rossa, al via la gestione del centro di accoglienza hot spot di contrada Imbriacola a Lampedusa

Roma, 1 giugno 2023 – Da oggi, la Croce Rossa Italiana (Cri) assumerà la gestione del centro di accoglienza hot spot di contrada Imbriacola, sull’isola di Lampedusa. Questa importante iniziativa mira a migliorare l’assistenza e le condizioni di accoglienza per i migranti che arrivano sulla piccola isola nel Mediterraneo.

Negli ultimi giorni, la Cri ha portato sull’isola dei mezzi speciali dedicati all’assistenza umanitaria, tra cui un pullman di grandezza media. Questo veicolo sarà utilizzato per trasferire i migranti dal molo Favaloro, punto di approdo principale, fino all’interno del centro di accoglienza. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e rendere il trasferimento più agevole per le persone in arrivo.

La decisione di affidare alla Cri la gestione del centro di accoglienza hot spot è il risultato di un accordo tra le autorità e l’organizzazione umanitaria, che da anni è impegnata nella risposta alle emergenze e nel soccorso delle persone in difficoltà. La Cri, grazie alla sua esperienza e competenza nel campo dell’assistenza sanitaria e dell’accoglienza, si propone di fornire un supporto adeguato e dignitoso ai migranti durante la fase iniziale del loro percorso in Italia.

Il nuovo pullman, dotato di adeguate misure di sicurezza e comfort, consentirà un trasporto più efficiente e organizzato dei migranti verso il centro di accoglienza. Questo aiuterà a alleviare le tensioni e a garantire un approccio umanitario nel trattamento delle persone che sono costrette a fuggire dalle proprie terre in cerca di una vita migliore.

La presenza della Cri nell’isola di Lampedusa rappresenta un importante passo avanti nel garantire un’assistenza sanitaria adeguata e un’accoglienza dignitosa per coloro che attraversano il Mediterraneo in condizioni difficili. Le risorse e le competenze messe in campo dall’organizzazione umanitaria saranno fondamentali per affrontare le sfide legate alla gestione dei flussi migratori e per garantire la tutela dei diritti umani.