Dal coprifuoco alle palestre: il calendario completo delle date delle riaperture

Roma, 18 maggio 2021 – Piano piano si torna alla normalità. Dopo oltre un anno di restrizioni, le regole si stanno lentamente allentando. Ieri sera, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove misure anti-covid. Vediamo quindi nel dettaglio le date delle riaperture in programma per le prossime settimane.

Tra le date delle riaperture, una di quelle che sicuramente interessa di più agli italiani è quella che determina lo slittamento del coprifuoco. A partire da domani, infatti, il divieto di spostamento dovuto a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità sarà posticipato di un’ora. Questo significa che il rientro a casa sarà possibile fino alle 23. Da quel momento alle 5, quindi, rimane vietato uscire di casa se non per comprovate esigenze. Dal 7 giugno, poi, dovrebbe essere portato a mezzanotte. La vera domanda che tutti si pongono, però, è: quando verrà eliminato definitivamente il coprifuoco? Secondo il programma stilato dal governo Draghi, la data dovrebbe essere quella del 21 giugno. Non si esclude, tuttavia, che questa possa cambiare, magari anticipata: dipenderà, infatti, dall’andamento della curva epidemiologica.

Dal 22 maggio, poi, i centri commerciali potranno rincominciare a stare aperti anche nel week end, così come degli impianti di risalita in montagna. Due giorni dopo, il 24 maggio, invece, tutti gli sportivi potranno ritornare ad allenarsi in palestra, con sette giorni di anticipo rispetto a quanto previsto nel precedente decreto. Come da tabella delle date sulle riaperture, poi, il 1 giugno si riattivano le sale di bar, ristoranti e locali al chiuso. Lì sarà possibile consumare cibi e bevande anche all’interno, fino all’orario del coprifuoco. Lo stesso giorno torna anche il pubblico negli impianti sportivi all’aperto per tutte le competizioni e gli eventi, anche quelli non di interesse nazionale.

Riaprono, quindi, anche gli stadi, che potranno essere riempiti solamente fino al 25% della capienza massima, e comunque con il limite di 1000 persone.

A partire dal 15 giugno, poi, tornano a essere consentiti ricevimenti, feste, matrimoni civili e religiosi, battesimi e più in generale le altre cerimonie anche al chiuso. C’è però una regola nuova: è necessario che tutti gli invitati dispongano del green pass, ovvero dell’attestato di avvenuta vaccinazione, di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti o di un certificato che dimostri di essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti. Nella stessa data, con una settimana di anticipo, riaprono poi i parchi tematici, i parchi acquatici e quelli di divertimento. Tra le date delle riaperture, spicca inoltre quella del 1 luglio, quando arriverà il via libera alla riapertura delle piscine al chiuso, dei centri natatori e dei centri benessere.

Lo stesso giorno i tifosi potranno tornare anche negli stadi e nei palazzetti al chiuso. Anche in questo caso, non si può superare il 25% della capienza e possono essere presenti al massimo 500 persone sugli spalti. Infine, riapriranno le porte di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, centri culturali, sociali e ricreativi. Inoltre, sarà possibile tenere nuovamente corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

