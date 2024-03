Decreti Flussi 2024: dalle 9 di oggi il primo click day. Ecco cosa fare

Roma, 18 marzo 2024 – Dalle ore 9.00 di oggi lunedì 18 marzo, tramite il Portale Servizi – Sportello Unico Immigrazione del Ministero dell’Interno, si potranno presentare le prime domande per far arrivare in Italia e assumere lavoratori stranieri nell’ambito delle quote autorizzate dal governo per il 2024.

Questo click day è dedicato ai lavoratori subordinati non stagionali per determinati settori lavorativi, cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia in materia migratoria.

I settori interessati sono: autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, delle telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, elettricisti e idraulici.

I Paesi che hanno accordi con l’Italia sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru’, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale autorizzati dal governo per il 2024 sono 61.250. Sono state pubblicate una circolare interministeriale con le disposizioni attuative e alcune indicazioni operative sui click day.