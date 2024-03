Decreto Flussi 2024: dalle 9.00 del 21 marzo il secondo click day

Roma, 20 marzo 2024 – Dalle ore 9.00 di giovedì 21 marzo, tramite il Portale Servizi – Sportello Unico Immigrazione del Ministero dell’Interno, si potranno presentare altre domande per far arrivare in Italia e assumere lavoratori stranieri nell’ambito delle quote autorizzate dal governo per i flussi 2024.

Questo click day è dedicato ai lavoratori subordinati non stagionali per determinati settori lavorativi (autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, delle telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, elettricisti e idraulici) che sono: di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, oppure apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.



Via libera anche alle domande per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Inoltre, i lavoratori stranieri già presenti in italia potranno presentare le domande di conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato permessi per lavoro stagionale e permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell’Unione Europea.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti