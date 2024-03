Decreto Flussi 2024: nel settore turistico possibile anche assumere lavoratori addetti alla ristorazione

Roma, 15 marzo 2024 – Per l’anno 2024 sono 61.250 le quote riservate all’assunzione di lavoratori subordinati non stagionali e 89.050 quelle riservate ai lavoratori stagionali. Tra i settori per i quali è possibile assumere dall’estero un cittadino straniero sia per lavoro stagionale che non stagionale, vi è il settore turistico – alberghiero.

Vista la carenza di manodopera nel settore, il Ministero del Turismo ha comunicato, in vista dei prossimi click day del 18, 21 e 25 marzo l’estensione delle attività da considerare ricomprese nel settore turistico e per le quali è possibile quindi assumere un lavoratore straniero residente all’estero.

In particolare i nuovi codici Ateco della ristorazione che si aggiungono a quelli già ammessi sono i seguenti:

FONTE NEWS: Integrazione Migranti