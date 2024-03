Nuovo afflusso di migranti a Lampedusa: 137 persone sbarcate sull’isola

Roma, 15 marzo 2024 – Nella frenetica notte lampedusana, ben 137 migranti sono approdati sulle coste dell’isola a partire dalla scorsa mezzanotte. Questo segna l’inizio di una nuova ondata migratoria che continua a mettere alla prova le risorse locali e nazionali.

Nelle ultime 24 ore, Lampedusa ha assistito a otto sbarchi distinti, con un impressionante totale di 431 persone. I soccorsi, condotti congiuntamente dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza, hanno coinvolto individui provenienti da diverse parti dell’Africa, compresi Nigeria, Sudan, Senegal, Somalia e Costa d’Avorio. Tra di essi, vi sono anche donne e minori, testimoni della disperata ricerca di sicurezza e opportunità.

I dettagli dei tragitti sono sconcertanti: un gruppo di 65 persone è stato soccorso dopo essere partito da Zawia, in Libia, mentre altre 47 persone, tra cui tre donne, sono state salvate dopo essere partite da Sfax, in Tunisia. Tuttavia, non tutti i viaggi hanno avuto un epilogo positivo: i Carabinieri hanno intercettato e arrestato 25 individui a Cala Pisana, tra cui donne e un minore, provenienti da Tagiura, in Libia. La loro imbarcazione è stata ritrovata capovolta al molo di Cala Pisana, testimonianza delle difficoltà e dei rischi che affrontano coloro che intraprendono questi viaggi pericolosi.

Lampedusa continua così a essere al centro dell’attenzione, simbolo delle sfide e delle responsabilità che l’Europa deve affrontare nella gestione dei flussi migratori. La comunità locale, insieme alle autorità nazionali e internazionali, è chiamata a trovare soluzioni sostenibili per affrontare questa crisi umanitaria in corso.