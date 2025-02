Decreto Flussi 2025: riaperti i termini per la presentazione delle domande

Roma, 17 febbraio 2025 – Si riapre la possibilità di chiedere l’ingresso in Italia e l’assunzione lavoratori stranieri nell’ambito dei flussi 2025. Da oggi e fino alla fine dell’anno, gli aspiranti datori di lavoro possono compilare e inviare domande tramite il Portale Servizi-Sportello Unico Immigrazione del Ministero dell’Interno, per aggiudicarsi le (poche) quote non esaurite durante i click day o quelle che saranno rimesse in palio se le domande già presentate risultassero non idonee.

“A partire dal giorno 17.02.2025 e fino al 31.12.2025 – si legge sul Portale Servizi – sarà nuovamente possibile compilare le domande del Decreto flussi 2025 per quanto riguarda i modelli A-BIS, B, B2020 e C-STAG, accedendo dalla voce Sportello Unico per l’Immigrazione e selezionando dal menù a tendina Compila domande Decreto Flussi 2025″.

“All’interno della tabella riepilogativa saranno anche visibili le domande già inserite precedentemente e che si trovano negli stati Da validare, Da completare e Da inviare”, segnala il Ministero dell’Interno.

Sul Portale Servizi sono disponibili le Linee guida tecniche Decreto flussi 2025, con le modalità di compilazione e modifica, e un Manuale sul funzionamento della piattaforma.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti