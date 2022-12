Decreto flussi dopo le festività, il piano del Governo

Roma, 20 dicembre 2022 – Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha annunciato che il decreto flussi “non è rimandato” e che “dopo le festività saremo pronti”. Il ministro ha spiegato che il governo sta lavorando a un primo provvedimento che potrebbe arrivare dopo le festività.

Piantedosi ha anche parlato della questione delle Ong (organizzazioni non governative) che operano nei soccorsi in mare, affermando che il governo sta pensando alla ridefinizione di un quadro di regole per distinguere le missioni di salvataggio dalle ricerche sistematiche di migranti da parte dei trafficanti di esseri umani. Piantedosi ha aggiunto che il governo vuole introdurre sanzioni per le violazioni di queste regole e che sta lavorando perché questo tipo di regolamentazione possa essere inserita in un provvedimento normativo il prima possibile.

Il ministro ha anche sottolineato che il governo vuole riportare la questione delle Ong in campo amministrativo per avere una connotazione di minore gravità e per avere strumenti più efficaci e diretti di applicazione delle sanzioni. Ha poi aggiunto che “molte volte il comportamento di alcune organizzazioni non governative sembra essere improntato più che a effettuare veri e propri salvataggi a un’azione preordinata a portare solo in Italia i migranti che partono dalla Libia e da altri Paesi”.

Inoltre, Piantedosi ha risposto alle critiche sui rapporti tesi con la Francia, affermando che “non abbiamo mai fatto la guerra con la Francia e non abbiamo mai litigato”. Ha aggiunto di aver incontrato il ministro dell’Interno francese in due occasioni istituzionali e di non aver registrato atteggiamenti di discordia, anzi di aver constatato che le posizioni dei due Paesi erano ampiamente sovrapponibili.