Migranti. Dal Consiglio d’Europa due nuovi manuali per l’inclusione

Roma, 20 dicembre 2022 – Il Comitato direttivo sull’antidiscriminazione, la diversità e l’inclusione (CDADI) del Consiglio d’Europa ha presentato due documenti pratici per favorire l’integrazione interculturale e l’inclusione di tutti, in particolare dei migranti che arrivano in Europa. Il modello di integrazione interculturale del Consiglio d’Europa si basa sull’interazione interculturale come mezzo per costruire ponti tra persone e comunità diverse e sull’idea che “l’integrazione è una strada a doppio senso”. I principi fondamentali di questo modello sono l’uguaglianza, il valore della diversità, l’interazione interculturale significativa e la promozione della cittadinanza attiva.

Il CDADI sottolinea l’importanza di promuovere l’integrazione interculturale in tutte le politiche pubbliche, non solo quelle specificamente dedicate all’immigrazione. Inoltre, sottolinea l’importanza di coinvolgere attivamente le comunità locali e le organizzazioni della società civile nei processi di integrazione e di sviluppare partnership a livello locale, regionale e nazionale per promuovere l’inclusione. Il CDADI spera che questi documenti pratici forniranno ai decisori politici, ai funzionari e alla comunità degli Stati membri gli strumenti necessari per promuovere l’integrazione interculturale e l’inclusione di tutti.

Leggi la Nota del Consiglio d’Europa



Consulta i documenti:



Programma per l’integrazione delle persone migranti

Manuale per la formazione interculturale