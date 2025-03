Decreto Flussi in Veneto: burocrazia e ostacoli per i lavoratori stranieri

Roma, 4 marzo 2025 – Nonostante la forte richiesta di manodopera, il decreto Flussi per il Veneto ha assegnato solo 11.150 quote rispetto alle oltre 17.000 richieste per il 2025. Dietro questi numeri si celano le difficoltà burocratiche che stanno bloccando l’arrivo di lavoratori stranieri, con ritardi e rifiuti spesso basati su verifiche incomplete o errate da parte delle autorità consolari.

Uno dei casi più eclatanti riguarda un falegname pachistano, selezionato per lavorare in un fast-food a Rovigo, ma a cui è stato negato il visto perché ritenuto inadatto al ruolo di cuoco. L’Ambasciata italiana a Islamabad aveva delegato l’istruttoria a un’agenzia legale, che ha condotto un’indagine basandosi su testimonianze parziali, ignorando il datore di lavoro italiano. Il Tar del Lazio ha ritenuto la verifica «manifestamente sommaria ed incompleta» e ha ordinato una nuova valutazione del caso.

Situazione simile per un altro pachistano, chiamato a lavorare come cuoco presso un’azienda di cibo da asporto a Rovigo. Il suo visto era stato bloccato perché considerato un meccanico piuttosto che un cuoco. Tuttavia, il Tar ha stabilito che il fatto di svolgere un apprendistato non retribuito non inficia la validità dell’esperienza maturata in cucina e ha ordinato la revisione della pratica.

Anche un cittadino bengalese residente in Qatar ha vissuto un’esperienza analoga. Atteso in una pizzeria da asporto a Venezia, si è visto negare il visto per presunta mancanza di connessione tra le sue competenze e il lavoro offerto. Il Tar ha invece riconosciuto che il richiedente aveva acquisito esperienza nel proprio Paese e ha giudicato infondate le obiezioni dell’Ambasciata, ordinando la revisione del provvedimento.

Questi casi mettono in evidenza le difficoltà burocratiche e i ritardi nella gestione dei visti per i lavoratori stranieri, ostacolando il settore produttivo veneto che continua a richiedere manodopera specializzata.