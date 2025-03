Foggia: al via il ‘Torneo di calcetto per l’integrazione – Francesco Ginese’

Roma, 4 marzo 2025 – Un’occasione di scambio, sensibilizzazione e conoscenza tra la comunità migrante e quella italiana. Questo è l’obiettivo del ‘Torneo di calcetto per l’integrazione – Francesco Ginese’, che prenderà il via il prossimo 5 marzo a Foggia, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, celebrata ogni anno il 21 marzo.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di 12 squadre, tra cui formazioni composte da enti e associazioni del territorio come Procura della Repubblica di Foggia, Mondo Nuovo, Oronero, Polizia Stradale, Casa di accoglienza di Gesù e Maria, Sai Orsara e Comunità educativa Michele Panella, Rete Oltre, Arci Foggia, Comunità educativa Giò, San Giovanni di Dio, Casa Sankara e Associazione Gina.

Il torneo è promosso da una rete informale di realtà impegnate nell’accoglienza e nell’immigrazione e mira a contrastare il razzismo attraverso lo sport. “Il calcio e lo stare insieme possono promuovere inclusione, accoglienza e lotta al razzismo, coinvolgendo il pubblico e i partecipanti in un incontro con l’altro e sensibilizzando la comunità a rifiutare ogni forma di odio e intolleranza” sottolineano gli organizzatori.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il senso di solidarietà e apertura verso il prossimo, contribuendo ad abbattere pregiudizi e discriminazioni attraverso il valore dello sport e della condivisione.