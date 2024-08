Decreto Flussi, nuova distribuzione di quote: assegnate agli uffici ulteriori 5850 unità

Roma, 12 agosto 2024 – Ulteriore distribuzione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle quote previste dal decreto flussi 2024, in modo da soddisfare le richieste di assunzione per lavoro stagionale presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione dalle organizzazioni datoriali del settore agricolo.

Facendo seguito alla nota del 10 aprile 2024, con cui la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione aveva proceduto ad una prima attribuzione delle quote previste del decreto flussi 2024, con una nuova nota del 9 agosto scorso, sono state assegnate agli uffici ulteriori 5850 quote per soddisfare le richieste di nulla osta al lavoro per lavoro subordinato stagionale presentate nell’ambito del decreto flussi per il 2024.

Si ricorda che il Decreto flussi per il 2024 riserva complessivamente per il settore agricolo, una quota di 41.000 unità alle domande di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale anche pluriennale, presentate dalle organizzazioni datoriali del settore agricolo.

