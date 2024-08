Forte calo degli arrivi dei migranti in Italia: -62% rispetto al 2023, ma cresce l’allarme per la rotta dal Bangladesh

Roma, 12 agosto 2024 – Dall’inizio del 2024, l’Italia ha registrato un significativo calo degli arrivi di migranti rispetto all’anno precedente. Secondo i dati più recenti, sono 35.725 le persone sbarcate sulle coste italiane fino ad oggi, un numero che segna un calo del 62% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando gli arrivi erano stati 94.009.

Questo drastico calo ha attirato l’attenzione delle autorità e degli analisti, che stanno cercando di comprendere le dinamiche dietro questa tendenza. Le nazionalità più rappresentate tra i migranti arrivati sono i bengalesi, con 7.615 persone, seguiti dai siriani (5.725) e dai tunisini (4.747).

Una delle rotte migratorie attualmente sotto la lente delle autorità è quella che parte dal Bangladesh, passando per l’Egitto, e che poi attraversa il Mediterraneo per giungere in Italia. Questa rotta, già attiva, potrebbe diventare ancora più critica a causa della crisi politica e dei disordini in corso in Bangladesh, che potrebbero spingere un numero crescente di persone a cercare rifugio in Europa.

Le autorità italiane stanno monitorando attentamente la situazione, preoccupate dal fatto che la crescente instabilità in Bangladesh possa provocare un aumento dei flussi migratori verso l’Italia. La rotta che coinvolge l’Egitto rappresenta una sfida particolare, dato che i migranti sono costretti ad affrontare un viaggio lungo e pericoloso attraverso il Mediterraneo, spesso a bordo di imbarcazioni di fortuna, esponendosi a rischi altissimi.

L’evoluzione di questa situazione sarà determinante per la gestione dei flussi migratori nei prossimi mesi, con le autorità italiane chiamate a rispondere a potenziali nuove emergenze in uno scenario geopolitico in rapida evoluzione. La cooperazione internazionale e il monitoraggio delle rotte migratorie rimangono essenziali per affrontare in maniera efficace e umana le sfide poste dai movimenti migratori verso l’Europa.