Decreto Flussi, Tajani: “Lavoreremo a un progetto biennale”

Roma, 15 dicembre 2022 – Il governo Meloni continua a lavorare a un nuovo Decreto flussi, e in cantiere potrebbe esserci un progetto biennale. A spiegarlo è stato proprio il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Contiamo sul sostegno delle organizzazioni datoriali per dar vita a un nuovo decreto flussi. L’idea è di farlo biennale, aiutando i Paesi che sottoscriveranno accordi con l’Italia per riprendere gli immigrati irregolari”.

Decreto flussi, Tajani: “L’idea è di farlo biennale”

“Tutti quei Paesi avranno la possibilità di mandare più immigrati regolari in Italia, che dovranno trovare posto nelle aziende“, ha inoltre aggiunto il ministro insistendo sul concetto di “immigrazione sicura”. Sul tema Tajani è intervenuto anche ieri, durante il premio Sacharov. In quell’occasione ha sottolineato come molte “scelte” messe in campo dall’Unione europea adesso stiano andando nella “stessa direzione dell’Italia”.

“Come insegna papa Benedetto XVI, prima ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare. Dunque l’idea di quel piano Mattei per l’Africa sostenuto dal presidente Meloni per rafforzare cooperazione e sviluppo nel Mediterraneo, può servire a eliminare i motivi alla base delle emigrazioni nonché a elevare l’Italia a cerniera e piattaforma logistica mediterranea”, ha affermato poi in Aula il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia.

