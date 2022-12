Decreto sicurezza, in arrivo il codice di condotta per le Ong che salvano in migranti in mare

in

Roma, 28 dicembre 2022 – Il governo italiano sta preparando un decreto sicurezza che dovrebbe prevedere la creazione di un “codice di condotta” per regolamentare l’attività delle organizzazioni non governative (ONG) impegnate nella ricerca e nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo.

Il decreto dovrebbe stabilire le condizioni in cui le attività delle navi umanitarie saranno considerate conformi alle convenzioni internazionali e alle leggi nazionali. Inoltre, il decreto dovrebbe introdurre un regime sanzionatorio di natura amministrativa per le violazioni delle disposizioni del codice di condotta, che prevede sanzioni pecuniarie, il fermo amministrativo della nave e, in casi più gravi, il sequestro e la confisca dell’imbarcazione.

Il decreto è atteso al Consiglio dei ministri oggi 28 dicembre.