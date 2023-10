Dibattito infuocato sulle politiche migratorie: Schlein critica Meloni per lo scontro istituzionale

in

Roma, 2 ottobre 2023 – Nelle ultime dichiarazioni sulla gestione dei migranti, il confronto politico italiano si è acceso, con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha criticato aspramente Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Schlein accusa Meloni di alimentare uno scontro istituzionale dannoso per il Paese, sottolineando la necessità di evitare la ricerca quotidiana di un nemico per nascondere le responsabilità politiche. La segretaria del Pd sostiene che la destra, di cui Meloni è esponente, debba guardare a se stessa per le problematiche legate all’accoglienza e attribuisce al governo di centrodestra la firma su leggi ritenute incostituzionali.

Il richiamo alle responsabilità della Destra

Schlein accusa la destra di aver scritto leggi palesemente incostituzionali, puntando il dito contro la Bossi-Fini, una legislazione che, secondo la dem, avrebbe contribuito a alimentare l’irregolarità nel sistema migratorio italiano. La segretaria del Pd sostiene che la destra, invece di affrontare le sfide legate all’accoglienza, preferisce attaccare i giudici che esercitano il loro ruolo. Un richiamo alle responsabilità politiche, secondo Schlein, è essenziale per comprendere il caos attuale.

Il regolamento Dublino e le alleanze internazionali

Schlein continua il suo attacco sottolineando che la destra, attraverso varie leggi, ha contribuito a creare il caos nel sistema migratorio italiano. Fa riferimento al regolamento Dublino, sostenendo che la destra non ha mai contrastato efficacemente questo sistema, lasciando l’Italia più isolata e sottolineando le alleanze con Polonia e Ungheria, paesi non propensi alla solidarietà nell’affrontare la questione migratoria.