Emergenza migranti. Il presidente dell’Emilia Romagna solleva la preoccupazione delle tendopoli nelle città

Nelle recenti dichiarazioni rilasciate nel corso degli “Incontri del Principe,” il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha espresso una preoccupazione crescente riguardo alla situazione migratoria e alla potenziale formazione di tendopoli nelle città italiane.

Roma, 22 agosto 2023 – Il Presidente Bonaccini ha sottolineato l’urgenza del problema, affermando che l’emergenza migranti sta affrontando un significativo aumento delle dimensioni, un fatto che, a suo avviso, non è adeguatamente riconosciuto dai media. Nel corso della discussione, ha citato un’importante discrepanza tra la narrazione mediatica e la realtà sul terreno, insistendo sul fatto che la questione migratoria è stata minimizzata negli ultimi tempi rispetto a quanto accadeva sotto governi precedenti.

“È un problema serio. C’è una vera emergenza che viene abbastanza negata dai telegiornali, mentre è stata per anni prima notizia con altri governi… ma a me interessa come risolvere problemi. Noi abbiamo arrivi che si sono triplicati e, quindi, quanto meno, visto che dicevano ‘porti chiusi’ dovrebbero ammettere che ora che sono al governo le cose non solo non si sono risolte, ma anzi si stanno aggravando,” ha sottolineato Bonaccini.

Secondo il Presidente dell’Emilia Romagna, il rifiuto di affrontare apertamente il problema da parte delle autorità competenti rischia di ostacolare la ricerca di soluzioni efficaci. Egli ha auspicato una maggiore collaborazione tra le regioni e il governo centrale, evidenziando la necessità di organizzare una conferenza delle regioni e un incontro con il governo per affrontare concretamente l’emergenza migranti. L’approccio di negare l’ampiezza del problema, ha ribadito Bonaccini, rende ancor più difficile la ricerca di soluzioni pragmatiche e coordinate.

Una delle proposte avanzate dal Presidente Bonaccini riguarda il coinvolgimento diretto delle regioni e dei comuni nell’affrontare la questione migratoria. Egli ha criticato la tendenza a scaricare interamente la responsabilità sulle autorità prefettizie e sui sindaci, sottolineando la necessità di un approccio collaborativo e condiviso nell’elaborazione di strategie adeguate.