Emessi oltre 575mila Bonus trasporti per quasi 30 milioni di euro già utilizzati

Roma, 9 maggio 2023 – A 15 giorni dal lancio della misura 2023 è stato superato il mezzo milione di Bonus trasporti erogati: nello specifico, alle ore 17 odierne del 2 maggio è stato raggiunto il numero pari a 575.245.

Le risorse economiche già utilizzate sono pari a quasi 30 milioni di euro (29.864.340,74) e fino al 31 dicembre prossimo è ancora disponibile circa il 70% del plafond complessivo previsto dal Governo per l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico mensili, plurimensili e annuali.

Il 62% dei Bonus è attualmente emesso in favore di giovani under 30.

Confermata l’efficienza informatica della piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che finora ha registrato un’attività di accesso telematico alla propria area personale (procedura di login), per oltre 1,4 milioni di utenti.

Aumentato anche il numero di aziende, sul territorio nazionale, per le quali è stato emesso almeno un Bonus: 59 in più rispetto alla scorsa settimana, per un totale di 895.

Si ricorda che possono richiedere il contributo tutti i cittadini con reddito 2022 non superiore a 20mila euro.

Per la richiesta del Bonus trasporti 2023 è necessario accedere – tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) – sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it, all’interno della quale è possibile trovare il link alle FAQ aggiornate e all’Urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.