Nuovo sbarco nella Locride, arrivati 33 migranti

Roma, 9 maggio 2023 – Nel corso delle ultime 24 ore si è registrato un secondo sbarco nel Porto di Roccella Ionica, nella Locride, con l’arrivo di altri 31 migranti. Questi giovani maschi di nazionalità bengalese, erano a bordo di un barcone in legno alla deriva, partito dalle coste libiche circa tre giorni e mezzo fa. La Guardia Costiera è intervenuta prontamente per soccorrere i migranti e portarli in sicurezza a terra.

Dopo l’arrivo dei 55 profughi di ieri, che includevano donne e minori provenienti dall’Afghanistan, dalla Siria e dal Kurdistan, i 31 bengalesi portano il numero totale di migranti sbarcati a Roccella Ionica nel 2023 a oltre duemila.

I profughi sono stati sottoposti a una prima visita medica e, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, temporaneamente sistemati nella tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere.