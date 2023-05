Smart working: cosa succede dopo il 30 giugno quando scade la proroga?

Roma, 9 maggio 2023 – Il lavoro agile, anche conosciuto come smart working, è stato uno dei grandi protagonisti della pandemia da Covid-19. Grazie a questa modalità di lavoro, molti lavoratori hanno potuto continuare a svolgere le proprie attività in totale sicurezza, riducendo al minimo il rischio di contagio.

Tuttavia, con la fine della pandemia, sembra che anche il diritto al lavoro agile stia giungendo al termine. Infatti, il prossimo 30 giugno scadrà il diritto per i fragili e i genitori di figli under 14 di lavorare secondo la modalità dello smart working, a meno che non intervenga una nuova proroga da parte del governo.

Il dosseir è all’attenzione del ministro del Lavoro, Marina Calderone, che sta valutando se concedere una nuova proroga. Nel frattempo, le aziende in cui attraverso la contrattazione collettiva le parti hanno disciplinato il lavoro agile dovranno rientrare secondo le modalità previste dalle intese, anche se in molti casi sono previsti due o tre giorni di lavoro da remoto la settimana alternati da giorni in presenza.

Questo tipo di accordi aziendali tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali è diventato sempre più diffuso durante la pandemia. Grazie a questa modalità di lavoro, molte aziende hanno potuto continuare a svolgere le proprie attività in modo efficace, riducendo al minimo il rischio di contagio tra i propri dipendenti.

Inoltre, lo smart working ha rappresentato una grande opportunità per molte persone che, a causa di motivi di salute o di impegni familiari, non potevano lavorare in presenza. Questa modalità di lavoro ha permesso loro di continuare a svolgere le proprie attività in totale sicurezza e con maggiore flessibilità.

Tuttavia, con la fine della pandemia, sembra che molte aziende stiano ripensando al loro approccio nei confronti dello smart working. In molti casi, infatti, si sta registrando una sorta di ritorno alla normalità, con un maggior numero di dipendenti che tornano a lavorare in presenza.