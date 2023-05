Johansson (Ue) critica la Francia: “L’Italia gestisce bene i migranti”

Roma, 9 maggio 2023 – La commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson ha approvato l’istituzione dello stato di emergenza da parte del governo italiano guidato da Giorgia Meloni per la gestione degli sbarchi di migranti irregolari. Johansson ha espresso solidarietà all’Italia, affermando che il paese sta affrontando una pressione migratoria enorme e che sta gestendo la situazione piuttosto bene. Inoltre, la commissaria ha dichiarato che l’Italia non deve essere lasciata sola e deve essere supportata dalla Commissione europea.

Durante un’intervista a Euronews, Johansson ha parlato anche del suo recente viaggio in Tunisia, Paese da cui sono decuplicate le partenze di migranti irregolari verso l’Europa. La commissaria ha sottolineato che l’accordo con il governo e le autorità tunisine ha avuto molto successo e prevede una maggiore cooperazione nella protezione delle frontiere e nell’accoglienza dei migranti. In particolare, l’accordo prevede un supporto nella capacità di registrazione e accoglienza per i migranti, ma anche nelle indagini sui trafficanti. Johansson ha anche concordato un percorso legale per dare la possibilità ai tunisini di entrare legalmente nell’Unione europea e molti cittadini di paesi terzi in Tunisia stanno chiedendo sostegno per ritornare volontariamente nel loro Paesi di origine.

Il numero di migranti irregolari che sono sbarcati sulle coste italiane nel 2023 è di oltre 44mila, quasi il quadruplo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La commissaria europea ha riconosciuto la pressione migratoria che l’Italia sta affrontando e ha sottolineato l’importanza del sostegno della Commissione europea per gestire la situazione. Inoltre, Johansson ha lodato il governo italiano per aver istituito lo stato di emergenza nazionale, che aiuta il paese a velocizzare il miglioramento delle condizioni di accoglienza, cosa che è assolutamente necessaria vista l’alto numero di arrivi.