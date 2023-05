Scuola. Brescia, il 71,5% degli studenti senza cittadinanza italiana è nato in Italia

Roma, 9 maggio 2023 – Il sistema scolastico italiano è sempre stato aperto e accogliente nei confronti degli studenti stranieri, tanto che la provincia di Brescia, insieme a Milano e Modena, è tra le prime otto province italiane per la presenza di studenti senza cittadinanza italiana in rapporto al totale degli iscritti, e quarta per numero assoluto di studenti stranieri.

Tuttavia, la situazione non è così rosea come sembra. Infatti, la maggior parte degli studenti stranieri presenti a Brescia, ovvero il 71,5%, è nata in Italia, ma non ha ancora ottenuto la cittadinanza italiana. Questa situazione è dovuta ai requisiti piuttosto severi richiesti per ottenere la cittadinanza italiana, il che rappresenta un ostacolo significativo per molti studenti stranieri.

Le seconde generazioni, ovvero i bambini nati in Italia da genitori di provenienza straniera, rappresentano una forza trainante per l’integrazione degli studenti stranieri all’interno del sistema scolastico italiano. Tuttavia, nonostante i notevoli passi avanti fatti in materia di integrazione, persistono disuguaglianze socio-economiche tra gli studenti stranieri e quelli italiani.

La scuola può svolgere un ruolo chiave nell’integrazione degli studenti stranieri. Infatti, attraverso l’istruzione, è possibile fornire ai ragazzi le competenze linguistiche, sociali e culturali necessarie per integrarsi nella società italiana. Inoltre, la scuola può aiutare gli studenti stranieri a superare le barriere socio-economiche attraverso l’accesso a programmi di sostegno finanziario e sociale.