Europa. Meloni a riunione su migranti: “Su Paesi sicuri serve rapidità”

Roma, 20 marzo 2025 – A margine del Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha promosso una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare alla gestione del fenomeno migratorio e in particolare al rafforzamento del quadro legale in materia di rimpatri. L’incontro ha visto la partecipazione dei Primi Ministri di Danimarca (Mette Frederiksen) e Paesi Bassi (Dick Schoof), insieme alla Commissione europea.

Oltre a Italia, Danimarca e Paesi Bassi, hanno preso parte all’incontro anche i leader di Austria, Belgio, Cipro, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria. La Presidente Ursula von der Leyen ha illustrato i principali filoni di lavoro della Commissione in ambito migratorio, concentrandosi in particolare sulla recente proposta di nuovo “Regolamento Rimpatri”.

Il Presidente Meloni ha espresso apprezzamento per il lavoro operativo e concreto portato avanti da von der Leyen. Inoltre, ha sostenuto una pronta discussione e approvazione del provvedimento sul regolamento rimpatri in Consiglio e in Parlamento europeo. Meloni ha anche auspicato rapidi sviluppi in tema di lista europea di Paesi sicuri di origine e di anticipo di alcuni aspetti del Patto Migrazione e Asilo, a partire dal concetto di Paese sicuro di origine, come anticipato da von der Leyen.

I leader presenti hanno concordato di continuare a mantenere uno stretto raccordo anche in vista del Consiglio europeo di giugno. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di rafforzare il quadro legale in materia di rimpatri e discutere soluzioni innovative per la gestione del fenomeno migratorio. Il lavoro della Commissione europea, illustrato da von der Leyen, è stato accolto positivamente dai leader presenti.