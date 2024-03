FAMI: proroga termini di presentazione per l’avviso Piani d’intervento regionali per l’integrazione

Roma, 7 marzo 2024 – Con l’Atto Modificativo del 28/02/2024 del Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata prorogata la scadenza del termine di presentazione delle proposte progettuali relative all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale – “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”.

Il nuovo termine di presentazione delle proposte progettuali è prorogato alle ore 16:00 del 15 Maggio 2024.

Inoltre, in accoglimento di istanze emerse dal territorio e allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse previste per le tre azioni ammissibili nell’ambito del suddetto Avviso, si comunica la modifica all’art. 10.6 dell’Avviso, relativo all’imputazione ad una singola Azione delle risorse per attività ricomprese nella WP0 – attività relative alla gestione e al controllo del progetto.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti