Flick: “Migranti trattati come dei rifiuti con le nuove regole sulle Ong”

Roma, 2 gennaio 2023 – In un’intervista ad Avvenire, l’ex presidente della Corte Costituzionale e ex Guardasigilli del primo governo Prodi, Giovanni Maria Flick, ha criticato il recente decreto sulle Ong perché pone ostacoli al salvataggio in mare.

Flick ha sottolineato come il decreto impedisca i salvataggi plurimi e tratti i migranti come “merce deperibile” o “rifiuti pericolosi”, adempiendo a formalità burocratiche che servono solo a mettere a posto la coscienza.

Ha inoltre sottolineato come il decreto non protegga il valore supremo della vita umana e che circoscrivere le attività in mare al diritto amministrativo sia solo un modo per eliminare garanzie e burocratizzare un tema che meriterebbe altre riflessioni.