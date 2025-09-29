Flussi 2025, il 1° ottobre click day per i lavoratori stagionali del turismo

Roma, 29 settembre 2025 – Mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 9 scatterà l’ultimo click day previsto per i flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri. Questa nuova finestra riguarda in particolare il settore turistico-alberghiero ed è stata pensata per coprire anche le esigenze della stagione invernale.

Quote disponibili

Dopo il primo click day di febbraio, che aveva assegnato il 70% delle quote, il restante 30% sarà distribuito tra le domande presentate a partire da mercoledì. Una possibilità importante per le imprese del comparto turistico che necessitano di manodopera stagionale extraUE.

Domande precompilate

Le istanze sono già state predisposte: i datori di lavoro hanno infatti compilato le richieste nel mese di luglio e le hanno perfezionate tra il 15 e il 21 settembre attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il 1 ottobre sarà quindi possibile presentarle ufficialmente, accedendo all’area riservata del Portale.

Un passaggio decisivo per le imprese

Con questa ultima finestra, il Governo intende favorire la copertura della stagione invernale, assicurando agli operatori turistici la possibilità di contare su lavoratori stagionali, fondamentali per sostenere la ripresa del comparto.