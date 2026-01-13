Flussi 2026: prima attribuzione delle quote per il lavoro stagionale agricolo

Roma, 13 gennaio 2026 – Ieri, 12 gennaio, dalle ore 9, è stato possibile inviare le domande per far arrivare in Italia e assumere lavoratori subordinati stagionali nel settore agricolo. L’avvio ha segnato il primo click day previsto dal decreto flussi 2026, passaggio cruciale per rispondere al crescente fabbisogno di manodopera nel comparto agricolo.

A seguito del click day, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto a una prima distribuzione delle quote riservate agli ingressi per lavoro subordinato stagionale in agricoltura. La ripartizione è avvenuta a livello provinciale, attraverso una procedura interamente informatizzata.

Nel dettaglio, sono 40.075 le quote assegnate in questa prima fase, distribuite sul territorio nazionale secondo i criteri stabiliti dal decreto.

Le quote non ripartite a livello territoriale restano nella disponibilità del Ministero del Lavoro che, trascorsi cinquanta giorni, provvederà a una nuova assegnazione sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione. Le segnalazioni saranno trasmesse alla Direzione generale per le politiche migratorie dagli Ispettorati territoriali del lavoro, consentendo una distribuzione più aderente ai fabbisogni effettivi delle imprese.

Il sistema del click day, pur restando centrale nel meccanismo dei flussi, si accompagna così a una fase di riequilibrio successiva, pensata per ottimizzare l’utilizzo delle quote disponibili e rispondere alle esigenze reali del settore agricolo.

Nota prot.n.64 del 12 gennaio 2026