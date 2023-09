Flussi. Il Ministro Lollobrigida: “Immigrazione legale necessaria per l’Italia”

Roma, 4 settembre 2023 – In una recente intervista al programma “Zona Bianca” su Rete 4, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha posto l’attenzione su un argomento di crescente importanza nella politica italiana: l’immigrazione legale. Lollobrigida ha sottolineato la necessità di accogliere un numero significativo di immigrati legali nel paese e ha annunciato piani ambiziosi per l’ingresso di 400.000 lavoratori immigrati nei prossimi tre anni.

“In Italia abbiamo necessità di un’immigrazione legale molto importante,” ha dichiarato Lollobrigida, sottolineando l’importanza di regolamentare e incoraggiare l’immigrazione legale come una risorsa per l’economia italiana. Ha inoltre evidenziato che nel corso dell’anno sono stati aumentati i contingenti di ingresso legale di 40.000 persone per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro italiano.

Una delle argomentazioni principali del Ministro riguarda la dignità dei lavoratori immigrati. Lollobrigida ha sottolineato che i lavoratori stranieri che vengono in Italia per contribuire all’economia del paese non devono essere visti come “schiavi” o come una minaccia per gli italiani che ricevono il reddito di cittadinanza. Invece, ha enfatizzato che questi lavoratori immigrati meritano la stessa dignità di chiunque altro e contribuiscono all’arricchimento della società italiana.

Il Ministro ha anche affrontato la preoccupazione per la situazione economica dell’Italia, sottolineando che gli italiani non dovrebbero temere l’immigrazione, ma piuttosto le sfide congiunturali che il paese sta attraversando. Ha indicato che la priorità deve essere quella di ricostruire un’economia competitiva e di lavorare all’interno dell’Unione Europea per una maggiore solidarietà tra le nazioni membri.