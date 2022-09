Fratoianni (Sinistra Italiana): “Occorre un cambio di passo sull’immigrazione. Decreti sicurezza di Salvini non hanno mai funzionato”

Roma, 15 settembre 2022 – Il Segretario di Sinistra italiana e candidato alla Camera per la lista costruita con Europa verde, Nicola Fratoianni, ha posto tra le sue priorità un cambio di rotta sulla gestione dei flussi migratori, spiegando le sue idee in un’intervista al quotidiano Avvenire. Eccole.

Fratoianni in che modo ritiene di limitare tragedie come la morte dei quattro bimbi in mare dei giorni scorsi?

L’episodio denuncia l’ipocrisia, l’inefficacia e la barbarie delle politiche europee di fronte a un fenomeno strutturale e complesso. La risposta emergenziale ha fallito e ha contribuito ad alimentare una catena infinita di tragedie. Occorre un cambio di passo. Di fronte alla follia di chi chiede muri, porti chiusi e blocchi navali, chi ha resistito ha praticato umanità e politiche più efficaci come quelle di chi salva vite in mare. Dobbiamo ripartire da lì.



Cosa comporterebbe l’eventuale ritorno dei decreti sicurezza di Salvini?

Sono misure che non hanno mai funzionato e che oltre ad alimentare la morte nel Mediterraneo, il traffico di esseri umani e le detenzioni nei campi libici, aumentano anche l’insicurezza percepita e reale. Quando demolisci il sistema di accoglienza generi il caos. Queste sono state le conseguenze di una scelta precisa di chi ha investito sul “disgoverno” dei flussi per attrarre consenso.

L’INTERVISTA COMPLETA QUI