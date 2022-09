Le autorità stanno ignorando 80 bambini e altri 170 migranti bloccati in mare senza acqua da tre giorni

Roma, 14 settembre 2022 – C’è un barcone che da tre giorni prega soccorso in zona San Maltese. A bordo, tra i 250 migranti, ci sono almeno 80 bambini che stanno morendo di sete. Non hanno più né acqua, né cibo. Nonostante questo, però, vengono ignorati dalle autorità.

Migranti, 80 bambini rischiano di morire di sete

Negli ultimi giorni bambini, donne e uomini sono morti in mare di fame e di sete. E probabilmente lo stesso destino toccherà anche ai 250 migranti presenti su quel barcone che da giorni chiede aiuto. Partiti dal Libano per attraversare quella che è già stata definita la nuova tratta della morte, sono in viaggio da almeno otto giorni. Dopo essere rimasti senza carburante, hanno esaurito anche le scorte di cibo e acqua. Secondo quanto riportato da un uomo che è riuscito a mettersi in contatto con la Ong Alarm Phone, una bambina di tre mesi sarebbe già morta. Nonostante questo, però, le autorità di tutte le zone Sar continuano a non rispondere alle richieste di soccorso.

“Ho parlato questa notte con alcuni di loro. Ci sono 80 bambini che stanno morendo di sete, i genitori non hanno altro da fare che bagnare loro le labbra con l’acqua del mare e alcuni di loro non resistono ad ingerirla accelerando purtroppo il processo di denutrizione. Stanno lasciando morire ottanta bambini sotto gli occhi dell’Europa. Nessuno può dire di non sapere”, ha spiegato l’attivista Nawal Soufi. Ora pare che in direzione dell’imbarcazione si stia muovendo la nave di una Ong tedesca, la Humanity 1, ma ancora è molto lontana. Questa mattina, poi, durante l’ultimo contatto con Alarm Phone, i migranti hanno raccontato di aver visto passare nelle vicinanze il cargo MorningCarol che sarebbe andato oltre senza fermarsi e senza prestare alcun tipo di soccorso. Alcune persone si sarebbero anche gettate in acqua nell’inutile tentativo di raggiungere la nave.

