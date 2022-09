Ursula Von Der Leyen: “Voglio un’Europa solidale, in grado di gestire le migrazioni in modo degno”

in

Roma, 14 settembre 2022 – “Voglio un’Europa che mostri maggiore solidarietà e che gestisca l’immigrazione in modo degno“. Così Ursula Von Der Leyen, presidentessa del Parlamento Europeo, ha dichiarato durante il suo discorso sullo “Stato dell’Unione”.

Immigrazione, il discorso di Ursula Von Der Leyen al Parlamento Europeo

“Abbiamo bisogno di un controllo efficace delle frontiere esterne in linea con il rispetto dei diritti fondamentali”, ha aggiunto poi Von Der Leyen. “Voglio un’Europa che mostri solidarietà, e che gestisca l’immigrazione in modo degno, nel rispetto reciproco. Voglio un’Europa con degli Stati membri che si assumano le proprie responsabilità nelle sfide che noi tutti condividiamo. Voglio un’Europa che dimostri solidarietà verso tutti gli Stati membri. Stiamo vedendo dei progressi sul patto, e ora abbiamo bisogno della volontà politica per andare avanti”, ha infine sottolineato nel suo discorso al Parlamento europeo.

