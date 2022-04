Friuli Venezia Giulia, abolita la norma anti stranieri sulle agevolazioni per gli affitti

Roma, 22 aprile 2022 – In Friuli Venezia Giulia viene ufficialmente eliminata la norma sulle agevolazioni regionali per le abitazioni che discriminava gli stranieri. “Finalmente, dopo tante sentenze dei tribunali italiani e numerose impugnazioni, la Giunta Fedriga ha dovuto fare marcia indietro eliminando, nel regolamento per le agevolazioni regionali per le abitazioni, la norma fortemente discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri residenti e di cui si era vergognosamente vantata”, ha infatti spiegato Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg.

Friuli, eliminata la norma anti stranieri

La Giunta ha approvato quindi una delibera che cancella dall’apposito regolamento la previsione, per i cittadini non comunitari, di presentare una documentazione che attesti la mancanza di proprietà di alloggi per ottenere il contributo regionale per l’affitto. “La norma introdotta dal presidente Fedriga era infatti profondamente ingiusta e aveva un carattere vessatorio e xenofobo. Diversamente dai cittadini italiani. Per i quali era sufficiente l’autodichiarazione di non possedere immobili in Italia o all’estero, infatti, per i cittadini stranieri si richiedevano documenti ufficiali del Paese di origine, debitamente tradotti, che attestassero che tutti i componenti del nucleo familiare fossero nullatenenti”, ha aggiunto inoltre Honsell.

“Come Open Sinistra Fvg, nel corso di questi anni avevo fatto numerosissimi emendamenti in tal senso. Perentoriamente bocciati malgrado la mole di giurisprudenza a favore che intanto si accumulava. Chi risponderà degli inutili costi provocati all’amministrazione per difendere in tribunale una norma indifendibile nonché dei disagi arrecati ai cittadini? Questa vicenda dimostra che certe ideologie xenofobe forse faranno guadagnare qualche voto, ma vengono infine punite”, ha detto poi in conclusione il consigliere del Centrosinistra.

