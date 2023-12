Frontex: in 11 mesi gli arrivi di migranti irregolari in Ue hanno superato i record del 2016

in

Roma, 11 dicembre 2023 – Secondo i dati di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, i primi undici mesi del 2023 hanno registrato un picco senza precedenti negli arrivi di migranti irregolari nell’Unione Europea. Con 355.300 arrivi, infatti, si segnala non solo il numero più elevato dall’anno 2016, ma anche gli attraversamenti irregolari delle frontiere, che hanno già superato l’intero totale del 2022.

Migranti, i dati di Frontex

La rotta del Mediterraneo centrale è stata identificata come la più trafficata, con oltre 152.000 rilevamenti. Questo dato rappresenta un nuovo record dal 2016, e mette in luce la complessità della gestione delle frontiere marittime. Sebbene le segnalazioni mensili a novembre abbiano registrato una diminuzione del 24%, scendendo a circa 7.900, infatti, l’accumulo dei flussi nel corso dell’anno rimane una sfida significativa.

L’aumento degli arrivi pone in evidenza la necessità di affrontare la questione delle migrazioni in modo integrato e cooperativo a livello europeo. Gli Stati membri, quindi, sono chiamati a coordinare le risposte per gestire efficacemente l’emergenza. E lo devono fare bilanciando la tutela dei confini con una risposta umanitaria e inclusiva nei confronti dei migranti. Le organizzazioni internazionali e gli Stati membri, poi, sono incoraggiati a rafforzare la cooperazione nella gestione delle frontiere, con un’attenzione particolare alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani. E questo perchè la necessità di una risposta condivisa e di un coordinamento migliorato è diventata sempre più evidente di fronte all’incremento delle cifre di arrivi.

