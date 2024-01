Geo Barents in arrivo a Ravenna, i migranti: “Cerchiamo una vita migliore”

Roma, 2 gennaio 2024 – Ravenna si prepara ad accogliere, mercoledì mattina, la Geo Barents e i 336 migranti pieni di speranze salvati in mare nei giorni scorsi. I profughi provengono da posti diversi come Palestina, Siria, Egitto, Yemen, ma hanno tutti qualcosa in comune: il sogno di una vita migliore e di un paese primo di conflitti.

Migranti, in arrivo a Ravenna la Geo Barents

Tra i passeggeri della nave ci sono una donna incinta, diversi minori non accompagnati e 16 adulti affetti da patologie, il che rende l’operazione di sbarco una delicata missione umanitaria. Nonostante le difficoltà incontrate durante il viaggio, più di sessanta persone a bordo sono affette dalla scabbia, una malattia che testimonia le avversità affrontate nel corso della traversata attraverso il Mediterraneo centrale. Il salvataggio è avvenuto il 29 dicembre, con la Geo Barents che ha soccorso i migranti stipati su barconi di legno, garantendo loro una speranza di vita lontano dalle minacce dei mari e delle guerre.

Ora il porto ravennate si prepara a ospitare il settimo sbarco di migranti, il più numeroso finora. Oltre 200 persone, tra membri della Croce Rossa, agenti di polizia e servizi sociali del comune, saranno coinvolte nelle operazioni di accoglienza e assistenza. E il PalaDeAndré diventerà temporaneamente il rifugio per questi uomini, donne e bambini in cerca di un futuro migliore. Dopodiché, un terzo dei migranti rimarrà a Ravenna, mentre il resto proseguirà il viaggio verso il Veneto e la Toscana. Questo avverrà per rispettare la necessità di una distribuzione equa e solidale degli sforzi per garantire una condizione stabile a chi ha attraversato oceani e sofferenze per raggiungere terre più sicure.

Clarissa Renèe, Responsabile affari umanitari di Medici Senza Frontiere, ha infatti sottolineato l’importanza di fornire supporto umanitario a coloro che fuggono da situazioni di pericolo. Il loro impegno a garantire cure mediche e assistenza sociale è fondamentale per aiutare questi migranti a superare le sfide del passato e a guardare avanti con speranza.

