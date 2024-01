Il Ministro dell’Interno: “Fatti importanti sforzi contro il traffico di esseri umani e per la gestione degli arrivi dei migranti”

in

Roma, 2 gennaio 2024 – Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha sottolineato in un’intervista a La Stampa l’importanza delle politiche varate dal governo per contrastare il traffico di esseri umani e gestire gli arrivi di migranti, sottolineando che l’andamento attuale degli sbarchi non riflette l’obiettivo primario delle politiche adottate, ma indica una direzione migliorativa grazie a misure già implementate.

Piantedosi ha evidenziato come la collaborazione con le autorità tunisine e libiche abbia avuto un ruolo cruciale nel prevenire numerosi arrivi, sottolineando che, grazie a questa cooperazione, sono state bloccate molte decine di migliaia di potenziali persone (121.883) e arrestate centinaia di trafficanti. Questi risultati, secondo il ministro, hanno contribuito significativamente alla riduzione degli sbarchi.

Il ministro ha inoltre indicato che le iniziative adottate hanno permesso al sistema di accoglienza italiano di reggere di fronte a un’affluenza straordinaria di migranti, la cui portata è stata influenzata da crisi politiche o socio-economiche esterne, indipendenti dall’Italia.

Le affermazioni di Piantedosi evidenziano la complessità della situazione migratoria, dove le politiche adottate non solo mirano a contrastare il traffico illegale, ma anche a stabilire una cooperazione internazionale per prevenire i flussi migratori e affrontare le sfide legate alle cause esterne di migrazione.

Il ministro ha sottolineato la necessità di un approccio collaborativo e multidimensionale, enfatizzando il ruolo della diplomazia e della cooperazione internazionale nel gestire il fenomeno migratorio, mentre l’Italia si impegna a fronteggiare le conseguenze di eventi che spesso trascendono il suo controllo diretto.